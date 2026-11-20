20 nov. 2026 - 15:06 hrs.

¿Qué pasó?

Una importante ayuda podrán recibir los adultos mayores que sean propietarios o copropietarios de su vivienda principal: quedar exentos del pago de contribuciones desde el próximo año.

¿Cuáles son los requisitos?

El beneficio forma parte de la Ley de Reconstrucción y podría alcanzar a cerca de 200 mil personas en Chile. Para acceder, es necesario completar una declaración jurada antes del 31 de diciembre.

Entre las condiciones se encuentra tener 65 años o más, ser persona natural y mantener al día tanto las contribuciones como los derechos de aseo municipal.

La exención corresponde a la vivienda principal, es decir, aquella donde reside el beneficiario.

¿Cómo se realiza el trámite?

El trámite se realiza a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII), donde se debe descargar y completar la declaración jurada. Sin embargo, ante las dificultades que han manifestado algunos adultos mayores, el organismo habilitó otras alternativas de asistencia.

Una de ellas es responder consultas por canal de atención por WhatsApp. También se puede acudir presencialmente a las oficinas del SII, donde funcionarios ayudarán a completar el procedimiento desde los computadores de atención.

Ñuñoa ofrece ayuda a adultos mayores

En Ñuñoa, por ejemplo, el municipio está orientando a los vecinos en este proceso, "para que esto sea mucho más fácil", explicó Teresa Marín, encargada del área social.

La atención municipal se realiza en el edificio de Servicios Públicos, ubicado en Irarrázaval 2434, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 13:30 horas.

Marín informó que la comuna ya registra más de 3.000 postulaciones relacionadas con la exención de derechos de aseo.

Un matrimonio de Ñuñoa que completó el trámite presencialmente conversó con Mucho Gusto sobre este proceso. Uno de sus integrantes contó que pagaban cerca de $180 mil trimestrales en contribuciones. "Me parece muy buena la medida", expresó.

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