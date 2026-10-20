SII anuncia rebaja de contribuciones para propiedades dañadas por catástrofes naturales

20 oct. 2026 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) aplicará una rebaja en las contribuciones de propiedades que hayan sufrido daños por catástrofes naturales durante 2026.

La medida busca ajustar el cobro del Impuesto Territorial a las condiciones en que quedaron los inmuebles tras estos eventos.

El beneficio contempla viviendas y otros bienes raíces afectados por incendios, inundaciones, terremotos, temporales u otras emergencias de similar naturaleza, siempre que los daños provoquen una disminución relevante en el valor de la propiedad.

La primera medida consistirá en reducir el Impuesto Territorial correspondiente al segundo semestre de 2026, en proporción a los daños registrados en cada inmueble.

Para ello, el SII considerará las propiedades afectadas en sectores reportados por organismos competentes o aquellas cuya situación pueda acreditar mediante los antecedentes que tiene disponibles.

Una vez finalizada la evaluación, el organismo notificará directamente a los contribuyentes que reciban el beneficio. La rebaja se aplicará automáticamente, por lo que no será necesario presentar una solicitud para acceder a ella, siempre que la propiedad sea identificada y considerada dentro del proceso.

Cómo solicitar una rebaja de contribuciones si el inmueble no fue incluido

Los propietarios cuyos bienes raíces hayan sufrido daños y no estén contemplados en la aplicación automática podrán solicitar una revisión del avalúo fiscal. Para ello, deberán presentar antecedentes que permitan demostrar la afectación y su magnitud.

El trámite se realiza mediante la Solicitud de Bienes Raíces disponible en el sitio web del SII (en este enlace).

Entre los documentos que se pueden adjuntar se encuentran:

Certificados u otros documentos emitidos por organismos públicos competentes , como municipalidades, secretarías regionales ministeriales, gobiernos regionales u otras entidades que entreguen apoyo durante emergencias.

, como municipalidades, secretarías regionales ministeriales, gobiernos regionales u otras entidades que entreguen apoyo durante emergencias. Fotografías que muestren los daños ocasionados en la propiedad.

ocasionados en la propiedad. Otros antecedentes o medios de prueba que permitan verificar la magnitud de los daños y la disminución del valor del inmueble.

Con estos antecedentes, el SII revisará cada situación para determinar si corresponde modificar el avalúo fiscal, otorgar una rebaja en las contribuciones o aplicar ambas medidas. El objetivo es que las obligaciones tributarias reflejen las condiciones y el valor de la propiedad después de la catástrofe.

¿Qué ocurre si se registran nuevas catástrofes durante 2026?

La iniciativa se enmarca en las medidas de alivio tributario que el organismo ha implementado frente a emergencias anteriores.

Además, el SII indicó que el mecanismo podrá extenderse a las personas que resulten afectadas por nuevas emergencias que ocurran durante 2026.