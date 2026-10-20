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Árbol cae en La Serena por fuertes vientos: Bomberos y municipio trabajan en el lugar

20 oct. 2026 - 12:02 hrs.

Un árbol cayó durante en avenida del Mar, en el sector Puertas del Mar, en La Serena, debido a las condiciones de viento que afectan a la zona en medio del sistema frontal.

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