Prisión preventiva para médicos acusados de emitir 20 mil licencias falsas: Habrían provocado perjuicio fiscal de $11 mil millones

18 oct. 2026 - 01:05 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedaron este sábado los dos médicos chilenos acusados de emitir más de 20 mil licencias falsas, lo que habría ocasionado un perjuicio fiscal superior a los $11 mil millones.

La audiencia de formalización se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de La Serena, ya que ambos imputados tienen residencia en esa ciudad y fue allí en donde se les detuvo.

Emisión masiva de licencias fraudulentas

El fiscal Álvaro Pérez, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, indicó que a los profesionales se les acusa de la emisión masiva de licencias médicas fraudulentas, causando perjuicios a Fonasa por concepto de subsidio de incapacidad laboral.

"Uno de los médicos desde el año 2023 a la fecha emitió 16.000 licencias, aproximadamente, con perjuicios para Fonasa por sobre los $8.000 millones por concepto de subsidio", indicó el persecutor.

El otro imputado, durante un año emitió sobre 4.500 licencias "con un perjuicio cercano a los $3.000 millones por concepto de subsidio por incapacidad laboral con fondos de Fonasa".

Ambos médicos quedaron en prisión preventiva por los delitos de emisión fraudulenta, fraude en subvenciones e, incluso, uno de ellos por lavado de activos. Se fijó un plazo de investigación de 90 días.

Consultas médicas no superarían los ocho minutos

Entre los antecedentes recopilados en la investigación figuran consultas médicas que no superarían los ocho minutos y una concentración de reposos médicos de 11, 15, 21 y 30 días.

Además, cerca del 90% de las licencias estaría asociado a diagnósticos de trastorno de ansiedad generalizada y otros trastornos mentales y del comportamiento.

De acuerdo con la indagatoria, los imputados también habrían ofrecido y vendido licencias a particulares sin un diagnóstico previo, por valores que fluctuaban entre los $70.000 y $120.000.

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