Lluvias de hasta 40 mm y tormentas eléctricas: Meteorología emite advertencia entre Coquimbo y el Maule para este martes

19 oct. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un escenario meteorológico de alta inestabilidad afectará a la zona central del país durante las próximas horas. La Sección de Meteorología Agrícola de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Advertencia Agrometeorológica, alertando por el desarrollo de precipitaciones moderadas a fuertes concentradas en cortos períodos de tiempo para este martes 20 de octubre de 2026.

El fenómeno, impulsado por el ingreso de un sistema frontal, abarca desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule, extendiéndose además con precipitaciones moderadas, probables tormentas eléctricas y vientos de intensidad normal a moderada hasta la región del Biobío hacia el miércoles 21 de octubre.

¿Cuánta agua caerá? Montos pronosticados por región

De acuerdo con el informe oficial de MeteoChile, la acumulación de agua proyectada para la jornada del martes 20 de octubre concentrará valores significativos en Valles y Precordillera de la zona central:

Región de Coquimbo: Se proyectan entre 15 y 25 mm en la Cordillera de la Costa, mientras que en Valles y Precordillera los valores fluctuarán entre 20 y 30 mm.

Región de Valparaíso: Se prevé una precipitación uniforme de 25 a 35 mm tanto en la Cordillera de la Costa como en el Valle y la Precordillera.

Región Metropolitana: Se esperan entre 20 y 30 mm en el Valle central, alcanzando de 25 a 35 mm en los sectores de Cordillera de la Costa y Precordillera.

Región de O'Higgins: Acumulará entre 20 y 30 mm en la costa, pero registrará los montos más elevados en Valles y Precordillera, donde se alcanzarán de 30 a 40 mm de agua caída.

Región del Maule: Registrará precipitaciones estimadas entre 25 y 35 mm en las zonas de Valle y Precordillera.

Horas clave y pronóstico para la Región Metropolitana

Las proyecciones meteorológicas apuntan a que la fase más crítica de este evento en la capital se vivirá a partir de la tarde del martes. Según Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Meganoticia, el período de mayor intensidad de las precipitaciones está estimado entre las 17:00 horas y la medianoche, lapso en el que el sistema podría descargar acumulados intensos en breves períodos de tiempo, acompañados de granizadas y ráfagas de viento.

El panorama de inestabilidad climática no terminará de inmediato, ya que se mantendrán los chubascos de menor intensidad durante la mañana del miércoles y precipitaciones intermitentes hacia el jueves.

Alertas de Senapred y recomendaciones preventivas

Frente a la concentración de agua en pocas horas y la posibilidad de actividad eléctrica, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y los organismos técnicos mantienen el monitoreo constante ante riesgos de anegamientos, activación de quebradas o remociones en masa.

Por su parte, la DMC recomendó extremar los resguardos en sectores rurales y productivos, instando a verificar sistemas de drenaje, evacuar aguas para prevenir anegamientos y suspender faenas al aire libre ante el desarrollo de tormentas eléctricas o la eventual crecida de cauces.