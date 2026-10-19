Polígonos de seguridad en la RM por sistema frontal: ¿Dónde están y qué significan?

19 oct. 2026 - 14:03 hrs.

¿Qué pasó?

A raíz del sistema frontal que se acerca a la Región Metropolitana y que dejará precipitaciones de entre 20 y 35 milímetros durante este martes, el Gobierno anunció una serie de medidas preventivas para la capital, entre ellas la suspensión de clases en 10 comunas, un refuerzo preventivo del transporte público y el establecimiento de tres polígonos de seguridad.

Las autoridades dieron a conocer estas decisiones tras la mesa técnica por el sistema frontal, con el objetivo de resguardar a la población frente a los riesgos asociados al evento meteorológico.

¿Dónde estarán ubicados los polígonos de seguridad?

Una de las medidas que llama especialmente la atención es la implementación de tres polígonos de seguridad en sectores de Las Condes, Puente Alto y Talagante.

Eso sí, las zonas delimitadas no necesariamente corresponden a la totalidad de cada una de estas comunas, sino que se concentran en sectores específicos identificados como de riesgo.

En Las Condes, el área de San Carlos de Apoquindo fue delimitada como una zona de riesgo, debido a que podría repetirse un escenario como el registrado en semanas anteriores, cuando un aluvión afectó a una gran cantidad de viviendas y vehículos.

En Puente Alto, el polígono corresponde a los sectores de los campamentos "Valle Hermoso" y "El Sueño de Todos".

Mientras que en Talagante estará ubicado en el sector denominado "Ribera del Río", donde se consideran 100 viviendas de mayor riesgo ante una eventual crecida.

La cercanía de estas viviendas con un cauce que presenta riesgo de aumento de su nivel genera especial preocupación frente a posibles inundaciones de los inmuebles ubicados en las cercanías.

¿En qué consisten los polígonos de seguridad?

Se trata de zonas delimitadas alrededor de un lugar donde existe un riesgo o se desarrolla un procedimiento.

Dentro de estos sectores se puede restringir el ingreso o la circulación de personas y vehículos, con el objetivo de proteger a la población y facilitar el acceso de los equipos de emergencia o de las policías.

"El llamado es a respetar las medidas preventivas y seguir las indicaciones de las autoridades y equipos de emergencia", comunicó el Ministerio del Interior a través de sus plataformas.