Meteorología actualiza "aviso" por "probables tormentas eléctricas" en sectores de tres regiones del país

19 oct. 2026 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile actualizó un “aviso” por “probables tormentas eléctricas” en sectores de tres regiones del sur del país.

Según reportó la entidad en su sitio oficial, esta condición sinóptica obedece a una “inestabilidad atmosférica”, afectando a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los lagos.

El aviso va desde la tarde de este lunes 19 de octubre y hasta la noche del martes 20.

Las zonas afectadas son:

La Araucanía: Cordillera Costa, valle, precordillera y cordillera

Cordillera Costa, valle, precordillera y cordillera Los Ríos: Cordillera Costa, valle, precordillera y cordillera

Cordillera Costa, valle, precordillera y cordillera Los lagos: Cordillera Costa, valle, precordillera, cordillera, cordillera austral y Patagonia subandina.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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