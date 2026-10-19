Suspensión de clases en 10 comunas de la Región Metropolitana: ¿Qué pasa con los jardines infantiles y la educación superior?

19 oct. 2026 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

Ayer domingo, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, anunció la suspensión de clases para mañana martes 20 de octubre en 10 comunas de la Región Metropolitana, las mismas que se mantienen bajo Alerta Roja.

Además, la autoridad reportó que “el resto de las comunas de la Región Metropolitana y también de la región de O'Higgins van a ser evaluadas y se tomará una decisión el día lunes, en función de la actualización de los pronósticos meteorológicos".

Ante todo este pronóstico, muchos se preguntan qué pasa con los jardines infantiles y la educación superior.

En el caso de la educación parvularia, las clases también están suspendidas en las 10 comunas, mientras las universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales dependen de sus respectivos planteles.

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¿Cuáles son las comunas con suspensión de clases?

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

¿Por qué se suspendieron las clases?

La decisión se tomó como medida preventiva ante los informes técnicos que advierten condiciones meteorológicas altamente inestables.

Alvarado explicó que se esperan "chubascos, tormentas eléctricas, vientos, granizos, nieve y, en algunas regiones, una probabilidad en evaluación de trombas marinas y tornados".

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