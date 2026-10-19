Suspensión de clases en la RM: ¿Qué pasará con las comunas fuera de Alerta Roja y la región de O'Higgins?

19 oct. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Las comunas de la Región Metropolitana que no están bajo Alerta Roja aún deberán esperar para saber si tendrán clases este martes 20 de octubre.

El anuncio de suspensión de clases en diez comunas lo realizó la noche de este domingo el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, como medida preventiva ante el evento climático pronosticado.

En específico, las comunas donde ya se confirmó la suspensión son San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

¿Qué pasará con el resto de la Región Metropolitana?

La situación de las comunas que no están incluidas en el anuncio inicial se definirá durante este lunes. La evaluación también considera a la región de O'Higgins.

"El resto de las comunas de la Región Metropolitana y también de la región de O'Higgins van a ser evaluadas y se tomará una decisión en el día de mañana (lunes), en función de la actualización de los pronósticos meteorológicos", explicó Alvarado.

¿Qué establecimientos deberán suspender las clases?

El Ministerio de Educación (Mineduc) precisó que la medida, adoptada por el Gobierno central, regirá para todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de las comunas incluidas en el anuncio.

La decisión responde a los informes técnicos que advierten condiciones meteorológicas altamente inestables. Según detalló el biministro, el sistema podría dejar, especialmente el martes, chubascos, tormentas eléctricas, viento, granizo y nieve.

Además, en algunas regiones se mantiene en evaluación la posibilidad de trombas marinas y tornados.

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