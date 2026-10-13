Suspensión de clases: Ñuñoa y Providencia aplican medida en colegios municipales tras las intensas lluvias

13 oct. 2026 - 19:48 hrs.

¿Qué pasó?

A raíz de las intensas precipitaciones que afectaron a la Región Metropolitana, que causaron inundaciones y afectaciones en diferentes comunas, Ñuñoa y Providencia suspendieron las clases en sus recintos municipales.

Suspensión de clases en Ñuñoa

En el caso de Ñuñoa, se indicó que esto es "como medida preventiva ante los eventos meteorológicos registrados durante este martes 13 de octubre".

"Durante la jornada del miércoles, los equipos de la CMDS realizarán una supervisión de las dependencias de los establecimientos educacionales para evaluar sus condiciones de infraestructura y seguridad, detectar posibles afectaciones y determinar las medidas que correspondan", señalaron en un comunicado.

Agregaron que "esta decisión tiene como prioridad resguardar la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, así como de los profesionales y de todas las personas que integran nuestras comunidades educativas".

Clases suspendidas en Providencia

El alcalde Jaime Bellolio señaló que "necesitamos el día de mañana para poder limpiarlos (los colegios). Por eso es que vamos a suspender las clases en nuestros colegios y liceos de Providencia para mañana".

El jefe comunal declaró que por las precipitaciones y los daños en algunas oficinas del municipio, hay trámites que no se podrán realizar el miércoles, como por ejemplo, lo que tenga que ver con licencias de conducir.

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