28 nov. 2026 - 22:38 hrs.

Más de 1.100 migrantes que viajaban en embarcaciones procedentes del norte de África han llegado a las islas griegas de Creta y Gavdos en los últimos dos días, según cifras de la Guardia Costera este sábado, cuando fueron recuperados los cuerpos de dos personas que habían llegado a la costa.

El aumento de las llegadas de migrantes a Grecia se produce a pesar de la postura de línea dura adoptada por el gobierno en materia migratoria. El país se encuentra entre los cinco Estados miembros de la Unión Europea que pretenden establecer en Ruanda un "centro de retorno", al que podrían ser enviados a partir del próximo año los solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas.

La Guardia Costera informó este sábado que entre los migrantes llegados se encontraban 41 supervivientes y dos cadáveres hallados ese mismo día en una zona rocosa de la costa de Gavdos.

Ruta migratoria hacia Grecia es una de las más transitadas

No se había esclarecido de inmediato cómo habían fallecido las dos personas, aunque los medios de comunicación locales reportaron que al parecer la embarcación en la que viajaban había chocado contra las rocas al aproximarse a la isla.

La larga y peligrosa travesía marítima desde Libia hasta las costas meridionales de Grecia se ha convertido en una de las rutas migratorias más utilizadas para entrar en Europa por personas que huyen de los conflictos y la pobreza en África, Asia y Medio Oriente.

Muchos pierden la vida durante el trayecto, ya sea porque sus embarcaciones naufragan a causa de las tormentas o porque sucumben a las duras condiciones del viaje.