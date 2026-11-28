28 nov. 2026 - 09:17 hrs.

¿Qué pasó?

Héctor Oyarzún, hijo del conserje violentamente agredido por Martín de los Santos, habló con Meganoticias Siempre Juntos, luego de que el imputado quedara en libertad, previo pago de $20 millones.

El cambio de medida se produjo luego de que la defensa apelara la resolución. La Corte acogió sus argumentos y permitió que, tras el pago de la garantía fijada por el tribunal, pudiera quedar sujeto a arresto domiciliario total y arraigo nacional.

"Es el momento de que la Fiscalía haga su trabajo"

"Tenemos rabia por todo lo que ha pasado. Tanta lucha para que él regresara a Chile y que una jueza lo deje libre por pagar 20 millones de pesos (...) El tipo salió de la cárcel, se subió al auto y se puso a reír", dijo molesto el hijo del conserje.

Añadió que "vamos a apelar, porque a Fiscalía no le tengo ninguna confianza ahora. Vamos a luchar para que vuelva a la cárcel, porque es un peligro para la sociedad".

Además, sentenció que "ya es el momento de que la Fiscalía haga su trabajo".

Para cerrar, se refirió al estado de su padre y madre, las víctimas de estos casos, e hizo un fuerte descargo contra la justicia nacional.

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