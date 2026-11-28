"Tenemos rabia": Familia de conserje agredido cuestiona arresto domiciliario y arraigo nacional de Martín de los Santos
- Por Cristian Reyes | Silvana Stock
¿Qué pasó?
Héctor Oyarzún, hijo del conserje violentamente agredido por Martín de los Santos, habló con Meganoticias Siempre Juntos, luego de que el imputado quedara en libertad, previo pago de $20 millones.
El cambio de medida se produjo luego de que la defensa apelara la resolución. La Corte acogió sus argumentos y permitió que, tras el pago de la garantía fijada por el tribunal, pudiera quedar sujeto a arresto domiciliario total y arraigo nacional.
"Es el momento de que la Fiscalía haga su trabajo"
"Tenemos rabia por todo lo que ha pasado. Tanta lucha para que él regresara a Chile y que una jueza lo deje libre por pagar 20 millones de pesos (...) El tipo salió de la cárcel, se subió al auto y se puso a reír", dijo molesto el hijo del conserje.Ir a la siguiente nota
Añadió que "vamos a apelar, porque a Fiscalía no le tengo ninguna confianza ahora. Vamos a luchar para que vuelva a la cárcel, porque es un peligro para la sociedad".
Además, sentenció que "ya es el momento de que la Fiscalía haga su trabajo".
Para cerrar, se refirió al estado de su padre y madre, las víctimas de estos casos, e hizo un fuerte descargo contra la justicia nacional.
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