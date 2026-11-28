28 nov. 2026 - 01:41 hrs.

A los 88 años falleció el destacado actor nacional Gustavo Meza, reconocido por recibir el Premio Nacional de Artes de la Representación 2007, fundar la escuela de actuación Teatro Imagen y por su amplia trayectoria teatral.

La noticia fue dada a conocer la noche de este viernes a través de las cuentas oficiales del Teatro Ictus, que lo definieron como un "gran conocedor del teatro chileno" y un "gran artista".

¿Quién fue Gustavo Meza?

Gustavo destacó por su trabajo como actor, pero también como director y dramaturgo. Además, estuvo casado con la también actriz Delfina Guzmán, quien falleció el pasado martes 24 de noviembre.

Estuvieron casados 10 años, desde 1959 hasta 1969. Delfina fue la segunda esposa de Gustavo y la madre de sus dos hijos, Juan Cristóbal y Gonzalo.

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Desde el Teatro Ictus también enviaron un mensaje a su familia por estas sensibles pérdidas. "Un abrazo apretado a sus hijos, Juan Cristóbal y Gonzalo, que acaban de perder a su madre y a Elsa Poblete, su gran compañera de tantos años".

"Su dirección y estilo inconfundible quedan en nuestra memoria, en los recuerdos amorosos del trabajo en grupo y las anécdotas de las giras por Europa. Que su recuerdo sea máximo en sus estudiantes, amigos y familia", agregaron.

De momento se desconocen las causas de su fallecimiento y los horarios de sus servicios funerarios.