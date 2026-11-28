Muere el actor y dramaturgo Gustavo Meza a los 88 años: Fue Premio Nacional de Artes y exesposo de Delfina Guzmán
A los 88 años falleció el destacado actor nacional Gustavo Meza, reconocido por recibir el Premio Nacional de Artes de la Representación 2007, fundar la escuela de actuación Teatro Imagen y por su amplia trayectoria teatral.
La noticia fue dada a conocer la noche de este viernes a través de las cuentas oficiales del Teatro Ictus, que lo definieron como un "gran conocedor del teatro chileno" y un "gran artista".
¿Quién fue Gustavo Meza?
Gustavo destacó por su trabajo como actor, pero también como director y dramaturgo. Además, estuvo casado con la también actriz Delfina Guzmán, quien falleció el pasado martes 24 de noviembre.Ir a la siguiente nota
Estuvieron casados 10 años, desde 1959 hasta 1969. Delfina fue la segunda esposa de Gustavo y la madre de sus dos hijos, Juan Cristóbal y Gonzalo.
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Desde el Teatro Ictus también enviaron un mensaje a su familia por estas sensibles pérdidas. "Un abrazo apretado a sus hijos, Juan Cristóbal y Gonzalo, que acaban de perder a su madre y a Elsa Poblete, su gran compañera de tantos años".
"Su dirección y estilo inconfundible quedan en nuestra memoria, en los recuerdos amorosos del trabajo en grupo y las anécdotas de las giras por Europa. Que su recuerdo sea máximo en sus estudiantes, amigos y familia", agregaron.
De momento se desconocen las causas de su fallecimiento y los horarios de sus servicios funerarios.
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