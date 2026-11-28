Nuevo sismo afecta al norte de Chile: Revisa dónde fue el epicentro y la magnitud del temblor
¿Qué pasó?
Durante la noche de este viernes 27 de noviembre se registró un sismo de magnitud 4,5 en la región de Arica y Parinacota, cuando el reloj marcaba las 23:55 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 27 kilómetros al noroeste de Cuya, a 78 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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