27 nov. 2026 - 22:30 hrs.

La Fiscalía ECOH Metropolitana investiga una balacera que dejó a cuatro personas heridas en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, y que también tuvo consecuencias en el Hospital Barros Luco, donde ingresaron dos proyectiles balísticos provenientes del exterior del recinto.

El fiscal Héctor López explicó que la denuncia fue recibida cerca de las 15:00 horas de este viernes, tras lo cual se activaron las diligencias para esclarecer la dinámica del enfrentamiento. En el procedimiento trabajan equipos del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

Uno de los focos de la investigación apunta a determinar si se utilizó armamento de alto calibre, particularmente un eventual fusil de guerra, además de establecer si existe una conexión entre los disparos registrados en La Legua y los impactos encontrados en el establecimiento de salud.

Fiscalía indaga posible uso de armamento de guerra

Consultado por la posibilidad de que en el tiroteo se haya utilizado un fusil de guerra, el persecutor señaló que todavía no existen antecedentes concluyentes para confirmar esa hipótesis: "De momento no podría responderle si se trata de un armamento de las características que usted indica", sostuvo López.

El fiscal también fue consultado sobre la eventual participación de bandas rivales en el enfrentamiento, pero precisó que esa posibilidad todavía es materia de investigación.

Respecto de las víctimas, explicó que, preliminarmente, se trataría de personas que transitaban por el sector y que habrían sido alcanzadas por los disparos. Asimismo, confirmó que los cuatro lesionados son adultos, de nacionalidad chilena y se encuentran fuera de riesgo vital.

"Son personas, como señalé, de nacionalidad chilena, no tienen antecedentes penales", indicó el fiscal, quien agregó que, aparentemente, se encontraban circunstancialmente en el lugar.

Investigan si disparos en La Legua impactaron en el Hospital Barros Luco

Otro de los puntos que busca esclarecer la Fiscalía es la relación entre la balacera y los dos proyectiles que ingresaron al Hospital Barros Luco durante la tarde.

El establecimiento informó que aproximadamente a las 14:55 horas se registró el ingreso de dos proyectiles balísticos provenientes del exterior, cuyos impactos fueron identificados en el pasillo oriente del Centro de Diagnóstico y Tratamientos (CDT).

Desde el hospital recalcaron que los disparos no fueron efectuados al interior del recinto, sino que provinieron desde el exterior. Además, confirmaron que no hubo funcionarios ni usuarios afectados.

Sobre este hecho, el fiscal López señaló que se está levantando evidencia balística para determinar si las municiones encontradas en el establecimiento corresponden a las utilizadas durante el tiroteo en La Legua.

Fiscalía analiza posible vínculo con otro homicidio en La Legua

El persecutor también fue consultado por un homicidio ocurrido durante la madrugada de este viernes en el mismo sector, donde un hombre que se encontraba prófugo por otro crimen murió tras recibir múltiples disparos.

Al respecto, López aclaró que por ahora no es posible establecer una relación directa entre ambos episodios: "No me permite establecer a ciencia cierta si existe una vinculación directa con los hechos ocurridos en la madrugada de hoy", afirmó.

Sin embargo, reconoció que ambos sucesos ocurrieron en sectores cercanos. "Geográficamente son lugares cercanos", indicó, agregando que personal especializado de Carabineros trabaja para establecer o descartar eventuales conexiones entre los hechos.