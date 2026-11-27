27 nov. 2026 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno y la Mesa del Sector Público sellaron este viernes un acuerdo que contempla un reajuste salarial nominal de 4,6% para los funcionarios públicos, tras las negociaciones entre el Ejecutivo y las organizaciones gremiales.

De acuerdo con la coordinadora de la Mesa del Sector Público, Laura San Martín, el protocolo considera la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. El incremento se aplicará en dos etapas: un 2,3% en diciembre de este año y otro 2,3% en septiembre de 2027.

Sin embargo, el acuerdo no fue respaldado por la totalidad de las organizaciones que integran la mesa. De un total de 16 gremios, 13 suscribieron el documento, mientras que tres optaron por no firmarlo.

Reajuste considera eventual alza de la inflación

Uno de los puntos incluidos en el protocolo establece que el reajuste de 4,6% considera una proyección de 0,3% para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

En caso de que la inflación de ese mes supere dicha estimación y, por lo tanto, el acumulado entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026 sea superior al 4,6%, el ajuste de las remuneraciones se elevará automáticamente en esa misma magnitud.

De esta manera, el acuerdo contempla un mecanismo para que el reajuste salarial cubra la inflación registrada durante el período considerado.

Las concesiones que permitieron cerrar el acuerdo

Para alcanzar el entendimiento, tanto el Gobierno como los representantes de los funcionarios públicos modificaron sus propuestas iniciales.

En un comienzo, las organizaciones gremiales habían solicitado un reajuste de 6,3%. Sin embargo, durante la reunión del jueves redujeron su demanda a 5,6%.

Por su parte, el Ejecutivo mantuvo su propuesta de 4,6%, pero modificó la forma en que se aplicaría. Inicialmente, planteaba distribuir el incremento en tres etapas: 1,6% en diciembre de 2026, 1,5% en mayo de 2027 y el 1,5% restante en septiembre del mismo año.

Finalmente, ambas partes acordaron concentrar el reajuste en dos etapas, con alzas de 2,3% en diciembre de 2026 y 2,3% septiembre de 2027.

Tres gremios no firmaron el acuerdo

Pese al cierre de las negociaciones, el protocolo no contó con el respaldo unánime de las organizaciones que integran la Mesa del Sector Público.

Las agrupaciones que no suscribieron el documento fueron la Fedeprus, la Fenats Nacional y la Fenafuch. Las otras 13 organizaciones sí firmaron el acuerdo alcanzado con el Gobierno.