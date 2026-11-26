26 nov. 2026 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

Después de 73 años como uno de los principales emblemas de la producción nacional de azúcar de remolacha, Iansa anunció el cierre definitivo de esa actividad.

Sin embargo, la compañía está lejos de abandonar el mercado: durante la última década amplió sus operaciones hacia distintos rubros y productos, como alimentos saludables, endulzantes e insumos agrícolas. Aunque seguirá comercializando azúcar, utilizará su planta de San Carlos para refinar materia prima importada, eliminando las compras de remolacha a productores nacionales.

La transformación de la empresa comenzó a tomar fuerza en 2016, con un plan estratégico para pasar de ser una compañía centrada en el azúcar a una enfocada en alimentos de origen natural.

Los otros negocios detrás de la compañía

Una de sus apuestas es Iansa Cero K, que produce endulzantes elaborados con alternativas como stevia, sucralosa, tagatosa y agave. Según un informe de Feller Rate citado por Radio Bío Bío, durante 2024 se ubicó en el primer lugar de endulzantes en supermercados, con una participación del 29,7%.

A esto se suma Iansa Agro, que ofrece legumbres, arroz y alimentos preparados. Fuera de las góndolas, Iansa también participa en la comercialización de fertilizantes, bioestimulantes y alimentos para ganado, como vacas, ovejas, cabras y caballos. A este último negocio llegó a raíz de los subproductos generados por el procesamiento de la remolacha. En total, estos negocios le aportaron a la compañía US$85,4 millones en 2025.

En contraste, este año acordó vender los activos que tiene en el rubro de los alimentos para mascotas por US$9 millones más IVA.

Otro de sus rubros es Patagoniafresh, división dedicada a comercializar pastas de tomate, pulpas de frutas y jugos concentrados, con operaciones en Chile y Perú. Según sus estados financieros de 2025, este segmento generó ingresos por US$118,3 millones.

La diversificación ocurre en medio de un escenario financiero complejo para la compañía. Iansa cerró 2025 con pérdidas por US$44,8 millones y una caída de 8,1% en sus ingresos consolidados, que llegaron a los US$519 millones.