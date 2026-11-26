26 nov. 2026 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

En enero del año 2000, un experimento social instalado en un terreno baldío de la calle Moneda, en pleno centro de Santiago, revolucionó completamente al país: Se trataba de la "Casa de Vidrio", la cual buscaba cuestionar qué tan moderna era la sociedad chilena.

La casa que revolucionó a Chile

La idea confrontaba el límite entre lo privado y lo público, pero la instalación se transformó en un fenómeno de voyerismo, con cientos de personas agolpándose a las rejas del terreno para ver cómo la entonces estudiante de teatro Daniela Tobar cocinaba, dormía o se duchaba tras las murallas traslúcidas.

Si bien la estructura permaneció durante 16 días, Tobar tuvo que dejarlas tras solo cuatro noches y con escolta de Fuerzas Especiales de Carabineros luego de que el equipo recibiera amenazas de "grupos patriotas" y que la joven fuera víctima de acoso y tocaciones cuando salió de la casa en una oportunidad.

Tras esto, el proyecto "Nautilus" continuó con un hombre, el cual generó mucha menos repercusión mediática, mientras que la estructura pasó a formar parte de la colección de arte de Roberto Edwards, instalándose en el Taller 1 de Providencia y luego almacenada por varios años en una bodega en Colina.

Matucana 100

El presente de la "Casa de Vidrio"

Actualmente, en el marco de la exposición "Odisea en el espacio", que celebra los 25 años de Matucana 100, la estructura de la "Casa de Vidrio" volvió a ser montada y podrá visitarse hasta el próximo 24 de enero de 2027.

"Esta es la primera vez que se exhibe, que cualquier persona puede llegar y venir a verla", explicó Alejandro Soffia, arquitecto, curador de la piza y director de una investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, a Las Últimas Noticias (LUN).

"Es un objeto precioso de diseño. No es fácil hacer una casa de vidrio. En estricto rigor no es una casa, es un refugio. Lo que sí tiene como mérito es que, efectivamente, en esos 12 metros cuadrados, gracias al diseño interior, logró cumplir con su objetivo", agregó el arquitecto.

Con el pasar de los años, la estructura se ha ido deteriorando, lo que se queda de manifiesto al ver sus pilares oxidados y varios vidrios rotos: "Un cuarto se quebró durante el último montaje", señaló Soffia.

Sin embargo, existe un proyecto para restaurar la obra que está valorizada en $40 millones, lo que contempla "limpiar los pilares, reemplazar los vidrios dañados y recuperar la mampara del baño y la techumbre".

Finalmente, Soffia, quien colaboró el año 2000 en el proyecto original, sostuvo que la "Casa de Vidrio" fue un aporte importante para la cultura del país, ya que "generó una discusión acerca del desnudo, los límites, la privacidad, lo que es la propiedad de las imágenes".

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