26 nov. 2026 - 09:47 hrs.

La epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) ha superado la barrera de los 12.000 casos confirmados, incluidos más de 5.900 muertos, informaron este jueves las autoridades congoleñas.

Según el último informe, publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 24 de noviembre, se han registrado un total de 12.021 infecciones, incluyendo 5.904 fallecimientos.

La epidemia-el decimoséptimo brote en la RDC y el segundo más mortífero de la historia registrado a nivel global- presenta actualmente una tasa de letalidad del 49,1 %, precisó el INSP.

El brote afecta a 69 zonas de salud de ocho de las 26 provincias de la RDC: además de Ituri y Kivu del Norte, están afectadas Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Sur (este), Ubangui del Sur (noroeste) y Ubangui del Norte (norte).

El pasado día 18, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que la epidemia sigue constituyendo una emergencia de salud pública de importancia internacional, tras la reunión trimestral del comité de emergencia sobre esta crisis, que hace un seguimiento del brote.

Tedros expresó en la reunión su preocupación por que dos tercios de las muertes se sigan produciendo fuera de los centros de tratamiento, lo que parece indicar que muchas infecciones se siguen detectando demasiado tarde y que el seguimiento de los contactos aún es insuficiente.

Por su lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana (UA) alertaron el 15 de noviembre -cuando se cumplieron seis meses de la declaración de la epidemia- que la crisis humanitaria, la inseguridad y el desplazamiento de población en el este de la RDC pueden derivar en "un gran brote a nivel continental" de ébola.