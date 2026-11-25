25 nov. 2026 - 10:25 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se reveló que una de las personas que aparece en la nómina de los 11 detenidos en el marco del denominado caso "Pirata Gate" es Pedro Barraza Cuadra, reconocido por ser vocalista de la banda de cumbia Los Viking's 5.

La investigación apunta a supuestas irregularidades financieras y administrativas en la municipalidad de Coquimbo durante la gestión del exalcalde Marcelo Pereira Peralta (2016-2021), quien también figura entre los detenidos.

Delitos de corrupción

En la indagatoria, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía investiga cinco presuntos delitos: fraude al fisco, asociación criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible, todo por un monto que ascendería a $400 millones en total.

De acuerdo a información a la que accedió Meganoticias, al artista se le acusa de realizar "servicios fantasmas", es decir, cobrar por trabajos que nunca realizó.

Cabe recordar que ya en 2021 el músico había hecho noticia tras un reportaje de Canal 13 en el que se dio a conocer que recibía un sueldo de $888 mil como funcionario municipal de esa comuna.

En aquella oportunidad, Barraza reconoció que había llegado al puesto por un favor de un amigo y aseguró que desconocía que estaba contratado.

En marzo de ese mismo año, Contraloría reveló los resultados de una auditoría a la gestión financiera del municipio, correspondiente al período entre enero de 2017 y diciembre de 2019.

En esa oportunidad, el organismo fiscalizador determinó que la deuda municipal alcanzaba los $25 mil millones al cierre de 2019, además de detectar irregularidades en la administración de recursos públicos y en los procedimientos de ejecución presupuestaria.

Se espera que durante la mañana de este miércoles, Barraza y los demás acusados pasen a control de detención y formalización. El Ministerio Público solicitará al tribunal la medida cautelar de prisión preventiva para el cantante.