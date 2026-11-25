Feria laboral UTEM ofrece más de 2 mil puestos de trabajo: Estas son las vacantes y así puedes postular
La Municipalidad de Providencia y la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) organizan una feria laboral con 2.400 vacantes, dirigida principalmente a jóvenes que buscan su primer empleo o prácticas profesionales.
El evento se realiza en el Campus Providencia, ubicado en Jesuitas 881, y cuenta con ofertas en sectores como retail, finanzas, banca, comercio y servicios públicos, con modalidades presenciales, híbridas y de teletrabajo.
¿Cómo postular a los más de 2 mil empleos de la feria laboral UTEM?
Mauricio Brito, director del Hub Providencia, explicó a Meganoticias cómo acceder a las vacantes, señalando que la inscripción a la feria se hace al momento de llegar y que los cupos son limitados.Ir a la siguiente nota
Para postular a las ofertas es necesario llevar el currículum vitae actualizado y tener una idea del rubro al que se quiere postular.
Una vez en la feria, el o la postulante debe recorrer el lugar y conectar con las empresas e industrias que busca y aplicar a las vacantes disponibles.
El evento se realizará este miércoles de 10:00 a 13:00 horas y contará con algunos servicios adicionales como fotografía profesional para mejorar el perfil de LinkedIn.
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