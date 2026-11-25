25 nov. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Para los usuarios de la CuentaRut que buscan hacer sus compras sin depender de la billetera ni del plástico tradicional, BE Pay se posiciona como una alternativa digital integrada directamente en la App de BancoEstado, permitiendo pagar en comercios presenciales utilizando únicamente el celular en terminales de pago habilitados para compras “sin contacto”.

El servicio opera sin comisiones adicionales para el cliente y está diseñado para reemplazar el uso de la tarjeta física al momento de pagar, vinculando distintos productos bancarios en la interfaz de la aplicación.

¿Qué es BE Pay y qué requisitos pide?

De acuerdo con la información entregada por BancoEstado, BE Pay es una modalidad de pago digital que opera mediante tecnología NFC, lo que permite transmitir los datos de pago al acercar el dispositivo móvil al lector del comercio (POS).

Para habilitar y utilizar esta herramienta en tu día a día, los clientes deben cumplir con tres condiciones básicas:

Tener un teléfono inteligente con sistema operativo Android que cuente con chip NFC activo.

con sistema operativo Android que Tener instalada y actualizada la App BancoEstado, junto con la clave BE Pass de seis dígitos operativa.

de seis dígitos operativa. Mantener activa una CuentaRUT, Cuenta Pro (Chequera Electrónica), Cuenta Corriente o Tarjeta de Crédito Visa del banco, ya que el sistema permite escoger antes de cada compra con cuál de esos productos se realizará el pago.

Paso a paso: ¿cómo pagar con BE Pay?

Una vez activado el servicio dentro de la aplicación bancaria, el procedimiento en cualquier local comercial que acepte pagos contactless se realiza en tres pasos: