25 nov. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Comprar un departamento con vista al lago en el sur de Chile podría costar hasta $48 millones menos durante el próximo Black Friday.

La campaña incluye cuatro proyectos inmobiliarios en Villarrica, Puerto Varas y Llanquihue, con alternativas de entrega inmediata y otras cuya construcción aún no comienza.

Descuento se suma a beneficios

La iniciativa de Inmobiliaria Altas Cumbres estará vigente entre el 27 y el 30 de noviembre, con descuentos en unidades de uno, dos y tres dormitorios.

Las rebajas se suman a las alternativas de financiamiento para la compra de viviendas, como el subsidio a la tasa hipotecaria y el Fondo de Garantía Estatal (FOGAES), que permite acceder a un crédito hipotecario con un pie desde el 10%.

Departamentos con descuentos en Villarrica

En Villarrica, la campaña contempla dos proyectos. El primero es Costanera Mirador, un condominio ubicado a pasos de la costanera que se encuentra en etapa de venta en blanco, con entrega prevista para el segundo semestre de 2028.

Los departamentos de un dormitorio tienen precios desde las 4.046 UF y descuentos desde los $9 millones. En las unidades de tres dormitorios, las rebajas pueden llegar a los $25 millones.

La segunda alternativa es el Condominio Costanera Villarrica, que cuenta con entrega inmediata y departamentos en primera línea frente al lago.

Entre sus ofertas destaca un dúplex de tres dormitorios, dos estacionamientos y una bodega, cuyo precio original de 13.170 UF tendrá una rebaja de 1.100 UF. Así, el valor final quedará en 12.070 UF, lo que representa un ahorro superior a los $44 millones.

Puerto Varas concentra los mayores descuentos

En Puerto Varas, el proyecto Cumbres del Lago 2 ofrece las rebajas más altas de la campaña, con descuentos que van desde los $16 millones hasta los $48 millones.

El condominio cuenta con departamentos de uno a tres dormitorios, ubicados en segunda línea al lago y con entrega inmediata.

Por ejemplo, una unidad de dos dormitorios, un estacionamiento y una bodega tendrá una rebaja del 12%, por lo que su precio bajará de 7.061 UF a 6.161 UF.

Ofertas en departamentos de Llanquihue

En tanto, el condominio Vista Llanquihue ofrece descuentos de entre $9 millones y $18 millones en departamentos de uno, dos y tres dormitorios.

El proyecto cuenta con miradores, quincho, gimnasio y juegos infantiles, y está ubicado en una ciudad conectada con los principales destinos de la región.

¿Cómo acceder a las ofertas del Black Friday?

El gerente Comercial de Inmobiliaria Altas Cumbres, Enrique Loeser Prieto, explicó que los descuentos varían según la etapa de desarrollo de cada proyecto.

"Buscamos que la compra de una segunda vivienda sea más asequible, por eso hemos incluido descuentos en departamentos en distintas etapas de desarrollo. Aplicamos rebajas muy atractivas para los nuevos proyectos que están en etapa en blanco y, en los proyectos con entrega inmediata, es posible acceder a la compra sin IVA, el subsidio de la tasa y el FOGAES", señaló.

Quienes quieran conocer las condiciones específicas de cada proyecto pueden consultar en sus respectivas salas de venta o ingresar al sitio web www.altas-cumbres.cl.

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