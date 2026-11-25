25 nov. 2026 - 07:20 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió al desempeño del actual portavoz del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, asegurando que ha cometido "errores comunicacionales no forzados".

En entrevista con LUN, la exautoridad abordó las dificultades que ha enfrentado el subsecretario desde que asumió el cargo, aunque reconoció que llegó en un escenario complejo.

"Entrar con una crisis de ese calibre es muy difícil"

"Es imposible desdoblarse por haber sido ministra vocera, así que voy a tratar de ser lo más justa posible, porque sé lo difícil que es el cargo”, comentó en primera instancia.

Sedini sostuvo que Arenas cuenta con mejores condiciones políticas que las que tuvo ella al inicio de la administración. "Él tiene más espacio político y respaldo que antes", afirmó.

Sin embargo, apuntó al contexto en que debió comenzar su labor, marcado por la crisis de Rabat. A su juicio, "para cualquier vocero entrar con una crisis de ese calibre es muy difícil".

"Ha cometido errores comunicacionales"

Sobre la evaluación que hace de Arenas, la exministra fue crítica y aseguró que "el subsecretario ha cometido errores comunicacionales, muchas veces no forzados, que han generado problemas con parlamentarios, con ministros”.

"Espero que, más allá de él, esto tenga que ver con una reacción del gobierno completo al modelo comunicacional. La comunicación no es accesoria ni es después de las políticas públicas, es durante", enfatizó.

En esa línea, sostuvo que una vocería debe tener presencia pública y conexión con la ciudadanía, además de participar en las decisiones del Gobierno. "No hay vocero que aguante las malas noticias”, advirtió.

Finalmente, al referirse a los problemas para instalar una agenda, afirmó que al Ejecutivo "le ha costado muchísimo tener una agenda, no la logra sostener".

También cuestionó que, incluso cuando existen anuncios positivos, "algo pasa que se vuelve más noticia algún error no forzado, algún problema, alguna disputa interna".

Todo sobre Mara Sedini