Extesorera de hospital en Antofagasta es condenada por apropiarse de más de $79 millones
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Una condena de cinco años de presidio recibió una exfuncionaria del Hospital Regional de Antofagasta, tras ser declarada culpable del delito de malversación de caudales públicos y privados. La mujer deberá cumplir la pena bajo libertad vigilada intensiva durante el mismo periodo.
La sentencia fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que además le impuso una multa de 15 UTM y distintas inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
Cómo operaba la extesorera del hospital
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre 2015 y octubre de 2024, la acusada aprovechó su cargo para apropiarse de dinero que estaba bajo su responsabilidad y custodia.Ir a la siguiente nota
Los recursos correspondían a las recaudaciones diarias de las cajas del hospital y a fondos provenientes de pensiones de invalidez recibidas por pacientes crónicos de la Unidad de Psiquiatría.
La investigación estableció un perjuicio de $79.144.471 a los fondos públicos y de $38.458.454 a recursos privados.
Además, se acreditó que durante ese periodo ingresaron $101.812.979 a las distintas cuentas bancarias de la acusada, principalmente mediante depósitos en efectivo, monto que correspondería a parte de los dineros sustraídos.
Deberá reparar el perjuicio económico
Junto con la pena de presidio, conmutada por libertad vigilada intensiva, la exfuncionaria deberá pagar una multa de 15 UTM y cumplir con la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer derechos políticos.
También recibió una inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos y oficios públicos durante diez años.
Asimismo, deberá cumplir un plan de intervención individual elaborado por el Centro de Reinserción Social, previa aprobación del tribunal, y participar en programas formativos, laborales y culturales.
Finalmente, el tribunal estableció la obligación de reparar los perjuicios económicos ocasionados al Fisco, estimados en $79.144.471, correspondientes a los caudales públicos malversados.
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