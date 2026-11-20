20 nov. 2026 - 15:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución que había dejado en libertad al padre de la niña de dos años que falleció tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes y determinó que el imputado deberá permanecer en prisión preventiva.

El tribunal acogió la apelación presentada por la Fiscalía, que buscaba revertir la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Este último había modificado el jueves la calificación jurídica de los hechos, estimando que corresponderían, de manera provisoria, a un cuasidelito de homicidio y no a un homicidio por omisión.

Corte estima que los hechos podrían configurar un homicidio con dolo eventual

El fiscal de la Fiscalía de Género Oriente, Ezio Braghetto, confirmó que la Corte consideró que los antecedentes reunidos durante la investigación permiten sostener, en esta etapa procesal, que se trataría de un homicidio por omisión con dolo eventual, tal como ha planteado el Ministerio Público.

"Este fallo de la ilustrísima Corte de Apelaciones (...) determina que, efectivamente, al menos en esta etapa, estamos frente a una figura de un delito de homicidio a través de la comisión por omisión con dolo eventual. Es exactamente lo que ha sostenido la Fiscalía hasta ahora", señaló el persecutor.

Braghetto manifestó la conformidad del Ministerio Público con la resolución y explicó que, al considerar que los hechos podrían corresponder a un delito de homicidio, la Corte estimó que la necesidad de cautela era mayor.

"En ese sentido también ha resuelto revocar la resolución que otorgaba la libertad al imputado, manteniendo solo medidas cautelares de menor intensidad y, finalmente, determina que el imputado debe permanecer en prisión preventiva, como ha sido hasta ahora, por ser un peligro para la seguridad de la sociedad", agregó.

La muerte de la niña en Las Condes

La menor, Isidora, tenía dos años y ocho meses cuando falleció en mayo pasado, tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes. Al momento del accidente, se encontraba bajo el cuidado de su padre.

La discusión judicial se ha centrado en determinar si los hechos configuran un homicidio por omisión o un cuasidelito de homicidio. Mientras la Fiscalía sostiene que el imputado habría incurrido en una conducta que permite atribuirle responsabilidad por homicidio con dolo eventual, la defensa ha planteado una interpretación distinta de los antecedentes.

Con la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, el padre deberá continuar cumpliendo la prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

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