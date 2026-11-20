20 nov. 2026 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

Tres niños de 2, 3 y 11 años terminaron hospitalizados tras presentar síntomas de intoxicación luego de consumir ramitas que contenían marihuana en la comuna de Villarrica, en la región de La Araucanía.

Los menores fueron trasladados durante la madrugada de este jueves desde el Hospital de Pucón hasta el Hospital de Villarrica, donde recibieron atención médica. El producto que ingirieron se encontraba al interior de un paquete que había sido dejado en su domicilio.

Ramitas con marihuana iban a ser enviadas a la cárcel

De acuerdo con los antecedentes preliminares de la investigación, los niños habrían consumido un paquete de ramitas que contenía cannabis entre sus ingredientes. El envoltorio, presuntamente, tenía como destino el Centro Penitenciario de Villarrica.

Según consignó BioBioChile, Carabineros de la Séptima Comisaría de Villarrica tomó conocimiento del caso luego de que los menores fueran derivados al recinto asistencial, dando cuenta de la situación al Ministerio Público.

La Fiscalía busca establecer cómo llegó la droga al interior del paquete y si la madre de los niños tenía conocimiento de que el producto contenía marihuana, considerando que habría sido dejado en la vivienda para posteriormente ser trasladado a la cárcel.

Madre de los niños fue detenida y luego quedó en libertad

El fiscal Cristián Voullieme explicó que, tras las primeras diligencias, la mujer fue detenida y posteriormente puesta en libertad, aunque quedó apercibida, mientras continúa la investigación. En el procedimiento, Carabineros incautó diversos elementos de interés para esclarecer el origen de la sustancia y determinar eventuales responsabilidades en los hechos.

El Ministerio Público continúa realizando diligencias para establecer cómo el paquete llegó hasta el domicilio y quién estaba a cargo de su traslado al recinto penitenciario.

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