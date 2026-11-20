20 nov. 2026 - 08:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 26 años fue detenido por Carabineros luego de asaltar a pasajeros al interior de un bus del sistema Red Movilidad en pleno centro de Santiago, episodio que fue advertido y grabado por vecinos desde un edificio en la calle San Francisco.

De acuerdo con los antecedentes reunidos en el lugar, el sujeto subió a la máquina y apuntó directamente a dos mujeres para exigirles la entrega de sus teléfonos celulares, utilizando un arma que parecía ser una pistola real.

Cuando otro pasajero intervino para intentar auxiliar a las afectadas, el asaltante sacó un cuchillo para amenazarlo y evitar que frustraran el robo.

El despliegue policial y la investigación por otras víctimas

El movimiento al interior del bus llamó la atención de residentes del sector, quienes grabaron desde los departamentos y alertaron a la policía. Como una patrulla de Carabineros realizaba rondas en esa misma esquina, los funcionarios lograron interceptar y detener al involucrado en el lugar.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, detalló la dinámica del ataque y confirmó que encontraron las dos armas tras la captura del delincuente.

"En el interior de este bus, un sujeto de nacionalidad colombiana de 26 años procede a intimidar, a amenazar a dos pasajeras, dos mujeres que viajaban en este bus. Primero las intimida con una pistola, que resultó finalmente ser de plástico; las apunta, le exige la entrega de sus celulares. Y posteriormente, cuando un pasajero hombre trata de intervenir en ayuda a estas dos pasajeras, este sujeto además saca un cuchillo y lo amenaza", explicó el persecutor.

Tras revisar el arma de fuego incautada, se comprobó que correspondía a una falsa, pero con características que dificultaban su identificación, mientras que el arma blanca sí era real. Por instrucción del Ministerio Público, se realizan diligencias para establecer si el detenido participó en otros asaltos similares a bordo de buses del sector antes de ser capturado.