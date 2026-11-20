20 nov. 2026 - 09:02 hrs.

Nuevos antecedentes sobre la muerte del actor británico Patrick Stewart fueron revelados este jueves 19 de noviembre. El intérprete, reconocido mundialmente por sus papeles en las franquicias "Star Trek" y "X-Men", falleció el pasado 28 de octubre a los 86 años.

De acuerdo con información publicada por el portal estadounidense TMZ, que tuvo acceso a su certificado de defunción, el actor murió producto de complicaciones asociadas al alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

El documento señala como causas el paro cardiorrespiratorio y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy, una forma progresiva de demencia que puede afectar la memoria, el pensamiento y el movimiento.

¿Qué reveló el certificado de defunción de Patrick Stewart?

Según consignó TMZ, el certificado también entregó detalles sobre el procedimiento realizado con los restos del actor. El documento indica que el 3 de noviembre fue sometido a una hidrólisis alcalina, procedimiento conocido como cremación con agua, que utiliza agua y productos químicos en lugar de fuego para realizar el proceso.

La noticia se conoce semanas después de que su familia comunicara públicamente su fallecimiento, ocurrido el 28 de octubre en su hogar de Los Ángeles, Estados Unidos.

En aquella oportunidad, sus cercanos señalaron que Stewart había enfrentado un "breve y conmovedor viaje" con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Los homenajes tras la muerte del actor de "Star Trek" y "X-Men"

Tras conocerse su fallecimiento, distintas figuras del mundo del espectáculo expresaron su pesar y recordaron su trayectoria. Entre quienes le dedicaron palabras estuvieron sus amigos y colaboradores Ian McKellen, Seth MacFarlane, Gates McFadden y Hugh Jackman.

Patrick Stewart desarrolló una carrera de seis décadas tanto en el teatro como en el cine y la televisión. Uno de sus personajes más emblemáticos fue el capitán Jean-Luc Picard en la saga "Star Trek".

También alcanzó reconocimiento internacional al interpretar al profesor Charles Xavier, conocido como Profesor X, en las películas de "X-Men".

Además de su trabajo en grandes producciones de Hollywood, formó parte de la Royal Shakespeare Company y recibió nominaciones a los premios Emmy y Globo de Oro por su participación en una película televisiva basada en "Moby Dick".

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