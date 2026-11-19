19 nov. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

El gigante bancario estadounidense JPMorgan Chase informó este jueves que algunos de sus proveedores externos fueron víctimas de un ciberataque, situación que habría permitido a los atacantes acceder a información de sus clientes.

“Según nuestra investigación hasta el momento, creemos que los atacantes tuvieron acceso a ciertos datos de marketing en poder de dichos proveedores, entre los que podrían encontrarse algunos nombres y direcciones de correo electrónico de clientes”, señaló la entidad en un comunicado.

Pese a lo ocurrido, la compañía aseguró que “no se ha producido ninguna interrupción en nuestros servicios”, indicó.

El banco no precisó cuándo ocurrió el ataque ni identificó a las empresas proveedoras afectadas. No obstante, señaló que contactará directamente a los clientes que pudieran haber sido afectados y les ofrecerá apoyo, incluido un servicio gratuito de monitoreo crediticio.

JPMorgan Chase también descartó que el ciberataque esté relacionado con los problemas técnicos que algunos clientes experimentaron a comienzos de esta semana. El lunes, la entidad atribuyó las demoras en sus servicios en línea a un error de software.

Otros ciberataques reportados durante la semana

El ataque a JPMorgan Chase se suma a otro incidente que afectó a cerca de 200 sitios web, entre ellos BBC, IKEA y Air France. El caso fue reportado el martes 17 de noviembre y apuntó al robo de información financiera de los usuarios.

Según los antecedentes del caso, los atacantes buscaban obtener datos de tarjetas bancarias y criptomonedas mediante la instalación de código malicioso en los sitios afectados. Entre las plataformas mencionadas también se encuentran CNN y HSBC de Emiratos Árabes Unidos.

Todo sobre Ciberseguridad