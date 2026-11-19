19 nov. 2026 - 18:00 hrs.

La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP), conocida como "Tía Rica", anunció un precio histórico para quienes tienen joyas guardadas y buscan venderlas.

La institución entregará $40.000 por cada gramo de oro de 18 quilates durante todo el mes de noviembre. Se trata del valor más alto ofrecido en su historia.

¿Dónde realizar el trámite?

La campaña está dirigida solo a la región de Ñuble. Sus habitantes podrán llevar sus joyas y alhajas para que sean tasadas y conocer cuánto pueden obtener por ellas.

La atención se concentra en la Unidad de Crédito de Chillán, ubicada en calle Carrera 511.

La medida busca acercar los servicios de la "Tía Rica" a la comunidad y ofrecer una alternativa para quienes necesitan obtener dinero a cambio de sus piezas de oro.

Eso sí, el precio anunciado corresponde específicamente al gramo de oro de 18 quilates, por lo que es importante considerar esa característica al momento de llevar las joyas.

La oficina de Chillán fue inaugurada en 2024 y se convirtió en la más reciente de las 22 sucursales que la DICREP mantiene a lo largo del país.

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