Buscan a pescador desaparecido tras caer al mar desde su lancha frente a Cobquecura

28 oct. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile mantiene un operativo de búsqueda de un tripulante que cayó al mar desde la lancha a motor de pesca artesanal "Iveth II", frente a las costas de Cobquecura, en la región de Ñuble.

La emergencia fue informada durante la tarde del martes 27 de octubre a la Capitanía de Puerto de Lebu por el armador de la embarcación.

Según el reporte, la lancha se encontraba a unas 40 millas náuticas de la costa cuando uno de sus tripulantes cayó al agua.

Intensa búsqueda de tripulante

Tras recibir la alerta, la Autoridad Marítima activó los protocolos de emergencia y contactó a embarcaciones cercanas para solicitar apoyo en las primeras labores de búsqueda.

Además, se coordinó el desvío de un avión de exploración aeromarítima que se encontraba en tránsito, para que se incorporara al rastreo desde el aire.

La Armada también dispuso el zarpe de la Lancha de Servicios Generales "Concepción" hacia el área de la emergencia, con el propósito de reforzar las operaciones.

La institución indicó que mantiene sus esfuerzos centrados en coordinar la participación de otras embarcaciones y desplegar recursos aéreos y marítimos para ampliar la cobertura de búsqueda.

Estas acciones, señaló la Armada, reflejan su compromiso con la "salvaguarda de la vida humana en el mar" y la respuesta oportuna ante emergencias que afectan a quienes realizan actividades marítimas.