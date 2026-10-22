Reportan posibles nubes tornádicas en Chillán en medio de intensas lluvias en la región de Ñuble

22 oct. 2026 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

Usuarios de la comunidad de Megatiempo compartieron impactantes registros audiovisuales en los que se aprecia la formación de posibles nubes tornádicas sobre la ciudad de Chillán, en medio de un frente de intensas precipitaciones que afecta a diversos puntos de la región de Ñuble.

Las imágenes compartidas muestran densas estructuras nubosas de gran tamaño sobre el cielo chillanejo, un avistamiento que encendió rápidamente las alertas en la población dada la condición de mal tiempo que golpea a la zona centro-sur.

Aviso oficial por nubes convectivas tornádicas

El fenómeno reportado por los vecinos coincide con el aviso meteorológico emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en el que se advirtió sobre la probabilidad de desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas.

De acuerdo con el organismo técnico, el evento abarca a las zonas de litoral, cordillera de la Costa y valles de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, extendiéndose durante la tarde y noche de este jueves. La condición sinóptica detrás de este comportamiento inestable corresponde a una baja segregada, la cual favorece ráfagas de viento locales muy intensas y arrachadas.

Antecedente reciente en el Maule

La preocupación en el sur del país se da en un contexto de alta sensibilidad meteorológica, luego de que el miércoles se registrara una nube embudo en la comuna de Retiro, región del Maule.

Aquel evento derivó en una evaluación preliminar de la DMC que confirmó características compatibles con un tornado categoría EF0, con vientos que oscilaron entre los 105 y 137 km/h, provocando voladuras de techos y caídas de árboles sobre viviendas rurales.