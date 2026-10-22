Emiten aviso por posibles nubes convectivas con características tornádicas en tres regiones

22 oct. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió sobre el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en sectores de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. El fenómeno podría generar intensas rachas de viento localizadas durante la tarde y noche de este jueves 22 de octubre.

El aviso meteorológico A575/2026 fue emitido a las 10:27 horas y considera zonas del litoral, la cordillera de la Costa y el valle de las tres regiones.

De acuerdo con el organismo, la condición sinóptica asociada corresponde a una baja segregada, sistema que puede favorecer condiciones de inestabilidad atmosférica.

¿Qué regiones podrían verse afectadas?

El aviso de la Dirección Meteorológica contempla las siguientes zonas:

Región del Maule: litoral, cordillera de la Costa y valle.

Región de Ñuble: litoral, cordillera de la Costa y valle.

Región del Biobío: litoral, cordillera de la Costa y valle.

La advertencia rige desde la tarde hasta la noche de este jueves 22 de octubre.

Advierten por intensas rachas de viento

En la observación del aviso, la DMC indicó la probabilidad de intensos vientos locales, arrachados y tornádicos, en el contexto del desarrollo de estas nubes convectivas.

Este fenómeno se produce en medio de las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la zona centro-sur del país, donde las precipitaciones y las tormentas han marcado las últimas horas.

El aviso advierte sobre la posibilidad de estas condiciones, pero no significa que necesariamente se desarrollen tornados en todas las zonas mencionadas.