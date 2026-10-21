Sistema frontal provoca derrumbe de fachada de casona antigua en Providencia: seis personas vivían en el inmueble

21 oct. 2026 - 12:08 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que afecta a la zona central provocó el derrumbe de la fachada de una casona antigua ubicada en calle Manuel Montt, cerca de Castillo Valenzuela, en la comuna de Providencia. Seis personas vivían en el inmueble, quienes resultaron ilesas, al igual que sus mascotas.

El desplome movilizó a personal municipal, que llegó al lugar para retirar los escombros, limpiar el sector y cerrar el perímetro ante el riesgo de nuevos desprendimientos. El derrumbe afectó la vereda, aunque no obligó a interrumpir el tránsito vehicular por la calle.

Seis personas vivían en la casona

Según los antecedentes recabados en el lugar, el inmueble pertenece al mismo propietario de dos locales comerciales aledaños, donde funcionan restaurantes.

La casona se encontraba desocupada, pero el dueño habría autorizado a seis personas a vivir temporalmente en ella mientras esperaba vender las propiedades para construir un edificio.

Sin embargo, desde el municipio señalaron que la información que manejaban inicialmente apuntaba a que se trataba de una vivienda "ocupa". Por ello, los equipos municipales comenzaron a recopilar los antecedentes sociales de sus habitantes y a evaluar posibles alternativas de ayuda o traslado temporal.

Riesgo de nuevos derrumbes

El estado en que quedó la estructura encendió las alertas por la posibilidad de nuevos desprendimientos, especialmente ante la continuidad de las precipitaciones. Por este motivo, los trabajos también apuntan a reforzar las medidas de seguridad en el inmueble y evitar que los escombros o eventuales nuevos derrumbes afecten a los peatones.

La emergencia recuerda otros desplomes registrados en antiguas construcciones de la capital durante los últimos días, en medio de las lluvias. En este caso, no se reportaron personas lesionadas, pero el deterioro de la fachada mantiene la preocupación por los riesgos que representan estas estructuras en sectores urbanos.