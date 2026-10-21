Alerta roja en Arauco: vecinos se resisten a evacuar ante riesgo de derrumbe por intensas lluvias

21 oct. 2026 - 08:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Villa El Mirador, en la comuna de Arauco, Región del Biobío, enfrenta una compleja situación debido al riesgo de remoción en masa asociado a una grieta que comenzó a crecer hace aproximadamente dos semanas.

Ante las lluvias que afectan a la zona, las autoridades solicitaron la evacuación preventiva de las familias que viven a los pies del cerro.

Senapred declaró alerta roja para toda la comuna ante la posibilidad de un derrumbe, mientras que un estudio de Sernageomin advirtió sobre el riesgo de que las precipitaciones provoquen un desplazamiento de tierra.

El sector afectado está dividido en tres plataformas o terrazas. En la denominada plataforma 100, ubicada en la falda del cerro, viven cerca de 152 familias que deberían abandonar preventivamente sus viviendas. También hay preocupación por las casas situadas en la zona intermedia, donde se encuentra la grieta.

Sin embargo, los vecinos se resisten a evacuar porque aseguran que necesitan soluciones concretas y no tienen dónde trasladarse. Algunos cuestionan la posibilidad de ir a un albergue o alojar con familiares debido a la cantidad de personas que integran sus hogares.

Vecinos denuncian falta de soluciones habitacionales

Los problemas estructurales de las viviendas, que fueron entregadas en 2014, se han arrastrado durante años, pero la situación se agravó en las últimas semanas. Según el reporte desde el lugar, la grieta inicialmente alcanzaba unos 400 metros y se ha extendido desde entonces.

Tras una visita del ministro de Vivienda, Iván Poduje, el pasado 12 de octubre, se planteó la necesidad de realizar estudios técnicos para determinar si las más de 300 viviendas del sector pueden ser reconstruidas o si las familias deberán trasladarse.

Lluvias y riesgo de remoción en masa

El meteorólogo de MegaTiempo, Jaime Leyton, advirtió que las precipitaciones continuarán durante esta jornada en la Región del Biobío, especialmente en la zona costera, donde también existe probabilidad de tormentas durante la tarde.

“Desde la región del Maule hasta la región del Biobío continúan los chubascos y particularmente la costa Biobío con tormentas”, explicó el especialista.

Durante el despacho desde Arauco se registraron nuevos pulsos de lluvia intensa, una de las principales preocupaciones de los habitantes ante la posibilidad de que una gran cantidad de agua caiga en poco tiempo y aumente el riesgo de derrumbe.