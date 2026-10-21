Arauco decreta alerta roja por riesgo de derrumbe: 152 familias deben evacuar y vecinos se resisten

21 oct. 2026 - 01:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una grieta que se ha extendido por cientos de metros y las intensas lluvias mantienen en riesgo a los habitantes de Villa El Mirador, en Arauco, región de Biobío. Ante la posibilidad de un derrumbe del cerro junto a las viviendas, las autoridades decretaron alerta roja y solicitaron la evacuación preventiva de 152 familias, aunque algunos residentes se resisten a abandonar sus casas.

La emergencia comenzó hace aproximadamente dos semanas, cuando se detectó una grieta en el terreno. Desde entonces, la fisura ha seguido avanzando y las precipitaciones mantienen la preocupación por la estabilidad de la ladera.

Grieta avanzó 300 metros y continúan los trabajos de mitigación

La grieta, que inicialmente se extendía por cerca de 500 metros, avanzó otros 300 metros en los días posteriores.

La situación ya había motivado una visita del ministro de Vivienda, Iván Poduje, y la realización de un estudio del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). Estos antecedentes, junto con las lluvias previstas, llevaron a decretar la alerta roja y solicitar la evacuación preventiva.

En el lugar también se realizan obras de mitigación, entre ellas la construcción de terrazas y el retiro de toneladas de material para reducir la carga sobre la ladera. Sin embargo, el terreno continúa cediendo en algunos puntos y el pavimento de la villa también presenta socavamiento.

Vecinos se resisten a abandonar sus casas

La evacuación no se ha concretado en su totalidad. Entre las principales preocupaciones de los residentes están la seguridad de sus viviendas mientras permanezcan fuera y la falta de un lugar al que trasladarse.

Aunque se habilitó un albergue en un centro comunitario cercano, algunas familias prefieren quedarse en sus casas y piden soluciones más concretas.

El delegado presidencial provincial de Arauco, Pedro Marileo, explicó que la medida busca proteger a los habitantes ante el riesgo que enfrenta el sector.

“Nuestra preocupación es con los vecinos, con su seguridad, con su integridad física, es por eso que se ha tomado esta decisión de una alerta roja y también ver la evacuación preventiva para no poner en riesgo a las familias que acá viven”, señaló.

Marileo advirtió que las lluvias previstas hasta el jueves podrían agravar las condiciones del terreno. “Eso puede complejizar la situación que tenemos en donde ya el agua puede escurrir y formar nuevas grietas”, indicó.

Autoridades preparan una evacuación de emergencia

Carabineros y personal del Ejército también llegaron al sector para apoyar las labores, mientras las autoridades coordinan las medidas para responder ante un eventual empeoramiento de la situación.

El delegado presidencial señaló que se están definiendo vías de evacuación inmediata, especialmente para las familias que viven en la primera hilera de casas, más próxima al cerro.

Por su parte, el alcalde de Arauco, Mauricio Alarcón, confirmó que el municipio mantiene la coordinación con los dirigentes y vecinos para activar los protocolos necesarios.

“Lo que nos interesa, sobre todo, es cautelar la vida y la integridad de nuestros vecinos”, sostuvo.