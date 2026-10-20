Desborde de quebrada en Peñalolén: Agua baja por las calles y amenaza viviendas

20 oct. 2026 - 23:44 hrs.

¿Qué pasó?

El desborde de la quebrada Nido de Águila mantiene en alerta a vecinos del sector de Las Vertientes, en Peñalolén. El agua baja por las calles y preocupa a quienes viven en las zonas más bajas, donde podría ingresar a las viviendas.

Hasta el momento del reporte, no se habían registrado casas afectadas. Para evitar que el agua avance hacia ellas, equipos municipales instalaron sacos de arena en distintos puntos del sector.

Agua baja por las calles de Peñalolén

En la intersección de Álvaro Casanova con Las Vertientes, el caudal descendía por la calle como una cascada. Mientras los funcionarios municipales resguardaban el perímetro, los vecinos permanecían atentos a la evolución de la situación.

Uno de ellos explicó que el agua suele bajar en menor cantidad y por la calle, pero que esta vez provenía directamente de la quebrada. “Pero hoy ya viene bajando de la quebrada y eso es más preocupante”, señaló.

Vecinos temen que el agua llegue a sus casas

La preocupación se concentra en el tramo de calle José Arrieta hacia abajo, donde, según explicó el vecino, el agua deja de circular por un canal y pasa por la calle.

“Entonces, esta agua que estamos viendo ahora es la que está pasando por la calle José Arrieta”, detalló, confirmando que las viviendas ubicadas en ese sector podrían verse afectadas.

Agregó que en la parte posterior del lugar hay un recinto privado con cuatro piscinas decantadoras que ya estaban saturadas. También advirtió que la caída de árboles o el arrastre de barro podrían agravar el escenario.

Municipio instaló sacos de arena y esperaba maquinaria

Los equipos municipales instalaron sacos de arena para impedir que el agua ingresara a las calles donde se encuentran las viviendas. Además, se esperaba la llegada de maquinaria para intervenir el terreno si era necesario.

Las labores se mantendrían durante la noche, mientras continuaban las precipitaciones. Aunque la lluvia había perdido intensidad respecto de horas anteriores, el agua seguía bajando por el sector y las autoridades permanecían atentas a cualquier cambio.