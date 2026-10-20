Sistema frontal: Video muestra que rayo cayó sobre poste eléctrico y provocó explosión de transformador en La Pintana

20 oct. 2026 - 23:09 hrs.

¿Qué pasó?

Un impactante registro captó el momento en que un rayo impactó un poste de electricidad y provocó la explosión de un transformador en la comuna de La Pintana, en medio de la tormenta eléctrica que afecta a la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió durante la tarde de este martes y fue confirmado por la Compañía General de Electricidad (CGE), empresa que abastece de suministro eléctrico al sector. El incidente provocó un corte de luz en la zona, aunque la interrupción se extendió por un período breve.

Las imágenes muestran el destello del rayo y la posterior explosión en la infraestructura eléctrica, un fenómeno que sorprendió por la intensidad del impacto y que volvió a poner sobre la mesa la importancia de tomar precauciones durante las tormentas eléctricas.

Experto explica cómo protegerse durante una tormenta eléctrica

A raíz de este episodio, Michel De L'Herbe, experto en gestión de emergencias, entregó recomendaciones para resguardarse cuando se producen descargas eléctricas.

El especialista advirtió que una de las medidas fundamentales es permanecer al interior de una estructura y evitar refugiarse junto a árboles, postes u otros elementos que puedan atraer el impacto de un rayo.

En ese sentido, recalcó la importancia de mantenerse bajo techo y alejado de puertas y ventanas durante una tormenta eléctrica.

¿Es seguro permanecer dentro de un automóvil?

Durante el análisis también se abordó una duda frecuente: si un vehículo puede proteger a sus ocupantes frente a la caída de un rayo.

De L'Herbe explicó que un automóvil con techo puede funcionar como un lugar de resguardo gracias al efecto conocido como "jaula de Faraday".

En este caso, la energía eléctrica se distribuye por la carrocería, por lo que recomendó permanecer en el interior, mantener las ventanas cerradas y evitar tocar elementos metálicos.