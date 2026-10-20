Se suma Valparaíso: Gobierno confirma reanudación de clases para este miércoles en cinco regiones del país tras sistema frontal

20 oct. 2026 - 20:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación (Mineduc) actualizó la información sobre la reanudación de clases para este miércoles 21 de octubre, confirmando que la región de Valparaíso también retomará las actividades escolares, junto con otras cuatro regiones del país.

De esta manera, el retorno a las aulas se concretará en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins, luego de las suspensiones preventivas adoptadas en el contexto del sistema frontal que afecta a distintas zonas del territorio nacional.

¿Qué informó el Mineduc?

A través de un comunicado, la cartera informó la incorporación de Valparaíso a las regiones que retomarán las actividades educativas. “Informamos que este miércoles 21 de octubre también se reanudan las clases en la Región de Valparaíso, sumándose a las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins”, indicó.

Junto con confirmar la medida, el Mineduc llamó a las familias a mantenerse atentas a las comunicaciones de sus respectivos establecimientos educacionales.

“Recomendamos a las familias mantenerse informadas a través de sus establecimientos educacionales ante posibles situaciones particulares”, agregó el ministerio en su actualización.

La suspensión de clases se enmarcó en las medidas preventivas adoptadas frente al sistema frontal y los riesgos asociados a las precipitaciones.

Con la actualización de la información, las autoridades confirmaron el retorno general a las actividades escolares en estas cinco regiones para este miércoles, aunque las familias deben verificar directamente con cada establecimiento si existen instrucciones o excepciones específicas.

🔴 Actualización de último minuto:

Este miércoles 21 de octubre también se reanudan las clases en la Región de Valparaíso, sumándose a las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O'Higgins.



Infórmate en tu establecimiento ante posibles situaciones particulares. pic.twitter.com/AGWpJfyqWf — Ministerio de Educación (@Mineduc) October 20, 2026

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