Gobierno confirma reanudación de clases para este miércoles en cuatro regiones del país tras sistema frontal

20 oct. 2026 - 19:31 hrs.

¿Qué pasó?

Las clases se reanudarán este miércoles 21 de octubre en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins, según informó el Ministerio de Educación (Mineduc) luego de las suspensiones preventivas adoptadas ante el sistema frontal que afecta a distintas zonas del país.

A través de un comunicado, la cartera confirmó el retorno a las actividades educativas e hizo un llamado a las familias a mantenerse atentas a las instrucciones de cada establecimiento, considerando que podrían existir situaciones particulares que afecten el funcionamiento de algunos recintos.

El comunicado del Mineduc

“Este miércoles 21 de octubre se reanudan las clases en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins”, señaló el Mineduc en su mensaje.

La institución también recomendó a los apoderados consultar directamente con las comunidades educativas ante eventuales modificaciones. “Recomendamos a las familias mantenerse informadas a través de sus establecimientos educacionales ante posibles situaciones particulares”, precisó.

La suspensión de clases había sido dispuesta como medida preventiva frente al sistema frontal y los riesgos asociados a las precipitaciones, entre ellos posibles remociones en masa en sectores vulnerables. Las medidas iniciales afectaron a comunas de distintas regiones, mientras las autoridades coordinaban acciones para resguardar a la población.

Aunque el Mineduc confirmó la reanudación general de las actividades para este miércoles, las familias deben revisar los canales oficiales de sus establecimientos para conocer posibles excepciones o instrucciones específicas.

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