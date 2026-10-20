Pese al anuncio del Gobierno: Revisa las comunas que decidieron mantener la suspensión de clases para este miércoles

20 oct. 2026 - 22:41 hrs.

¿Qué pasó?

Pese al anuncio del Gobierno de reanudar las clases en las comunas de cinco regiones que no tuvieron actividades académicas este martes, varios municipios del país decidieron mantener la suspensión de clases para el miércoles 21 de octubre.

Los municipios tomaron esta medida debido a la contingencia de las intensas lluvias que afectaron a varios sectores ubicados entre Coquimbo y el Biobío, sobre todo al considerar que las precipitaciones continuarán al menos hasta la mañana del miércoles.

Debido a que el Mineduc decretó el retorno a clases, la suspensión anunciada por los municipios solo rige para los establecimientos que están bajo su administración, por lo que los colegios particulares y particulares subvencionados igualmente pueden reabrir sus puertas.

Revisa las comunas sin clases este miércoles

Región de Coquimbo

Los Vilos.

Región de Valparaíso

Nogales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Nogales (@muni_nogales)

Quillota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ????????????? ?? ???????? (@muniquillota)

La Calera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de La Calera (@lacaleramuni)

Región Metropolitana

La Florida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de La Florida (@munilaflorida_)

San José de Maipo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad San Jose? de Maipo (@munisanjosedemaipo)

Región de O'Higgins

Graneros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cuenta oficial de la Ilustre Municipalidad de Graneros (@munigraneros)

Machalí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Machalí (@munimachali)

Esta nota se seguirá actualizando en el caso de que nuevas comunas suspendan las clases en los establecimientos municipales que administran.

Todo sobre Suspensión de clases