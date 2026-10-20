Pese al anuncio del Gobierno: Revisa las comunas que decidieron mantener la suspensión de clases para este miércoles
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Pese al anuncio del Gobierno de reanudar las clases en las comunas de cinco regiones que no tuvieron actividades académicas este martes, varios municipios del país decidieron mantener la suspensión de clases para el miércoles 21 de octubre.
Los municipios tomaron esta medida debido a la contingencia de las intensas lluvias que afectaron a varios sectores ubicados entre Coquimbo y el Biobío, sobre todo al considerar que las precipitaciones continuarán al menos hasta la mañana del miércoles.
Debido a que el Mineduc decretó el retorno a clases, la suspensión anunciada por los municipios solo rige para los establecimientos que están bajo su administración, por lo que los colegios particulares y particulares subvencionados igualmente pueden reabrir sus puertas.Ir a la siguiente nota
Revisa las comunas sin clases este miércoles
Región de Coquimbo
- Los Vilos.
Región de Valparaíso
- Nogales.
Ver esta publicación en Instagram
- Quillota.
Ver esta publicación en Instagram
- La Calera.
Ver esta publicación en Instagram
Región Metropolitana
- La Florida.
Ver esta publicación en Instagram
- San José de Maipo
Ver esta publicación en Instagram
Región de O'Higgins
- Graneros.
Ver esta publicación en Instagram
- Machalí.
Ver esta publicación en Instagram
Esta nota se seguirá actualizando en el caso de que nuevas comunas suspendan las clases en los establecimientos municipales que administran.
Leer más de
Notas relacionadas
- Mantienen suspensión de clases para este miércoles en La Florida: ¿Qué establecimientos no abrirán sus puertas?
- Suspensión de clases por sistema frontal: Revisa las comunas que no tendrán clases este martes
- Suspensión de clases en 10 comunas de la Región Metropolitana: ¿Qué pasa con los jardines infantiles y la educación superior?