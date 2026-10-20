Mantienen suspensión de clases para este miércoles en La Florida: ¿Qué establecimientos no abrirán sus puertas?

20 oct. 2026 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

Debido a la contingencia por las intensas lluvias en la Región Metropolitana, esta noche la Municipalidad de La Florida anunció que mantendrá la suspensión de clases en la comuna para el mañana miércoles 21 de octubre.

La Florida mantiene suspensión de clases

A través de redes sociales, el alcalde Daniel Reyes (Ind.) explicó que la medida se tomó porque "la comuna aún se encuentra en Alerta Roja" y porque "durante las próximas horas esperamos incluso un segundo pulso de lluvias muy intenso".

La medida contrasta con el anuncio del Gobierno, que esta misma noche informó que las clases volverán a la normalidad mañana miércoles en las comunas de cinco regiones que no tuvieron actividades académicas esta jornada.

"Queremos hacer un llamado al ministerio a repensar esta medida. Estamos en una situación absolutamente excepcional", sostuvo Reyes respecto a la determinación del Mineduc.

Para dar tranquilidad a las familias, la municipalidad también anunció que "las raciones de alimentación de los establecimientos se mantendrán disponibles para los estudiantes que las requieran".

¿Qué colegios no tendrán clases en La Florida?

La medida anunciada por La Florida solo comprende a los establecimientos educacionales de su corporación municipal:

Escuela de Párvulos Samorito.

Colegio Capitán Pastene.

Colegio Las Lilas.

Colegio Bellavista.

Colegio Guardamarina Ernesto Riquelme.

Colegio Las Araucarias.

Colegio Lo Cañas.

Colegio Los Cerezos.

Colegio Los Navíos.

Escuela Maestra Elsa Santibáñez.

Colegio María Elena.

Liceo Nuevo Amanecer.

Colegio Óscar Castro.

Colegio Santa Irene.

Colegio Sótero del Río.

Liceo Alto Cordillera.

Liceo Andrés Bello.

Liceo Los Almendros.

Complejo Educacional Marcela Paz.

Colegio Artístico Sol del Illimani.

Liceo Indira Gandhi.

Colegio Cardenal Antonio Samoré.

Liceo Bicentenario de Excelencia Benjamín Vicuña Mackenna.

Liceo Polivalente Municipal.

Liceo Polivalente Nuevo Amanecer.

Colegio Francisco Vergara B.

Tras el anuncio del Mineduc, todos los establecimientos particulares y particulares subvencionados están habilitados para abrir sus puertas, por lo que las familias deben informarse por los canales oficiales de sus colegios para conocer si se mantendrá la suspensión de clases.

Todo sobre Suspensión de clases