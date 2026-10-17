Hallan siete elementos explosivos de uso bélico en chatarrería de Talcahuano: Detenido quedó con arresto domiciliario

17 oct. 2026 - 14:38 hrs.

¿Qué pasó?

Siete elementos explosivos de uso bélico fueron encontrados al interior de una compraventa de metales en desuso en Talcahuano, Región del Biobío, durante una fiscalización realizada por la Dirección de Seguridad Pública municipal y Carabineros. El operativo terminó con un hombre de 54 años detenido y formalizado por infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos.

Entre los elementos incautados había cuatro cartuchos de artillería, una granada de mano, un proyectil de mortero y una señal de carga sonora submarina. Debido a las características del material, fue necesaria la presencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros para apoyar el procedimiento.

Durante la audiencia, uno de los intervinientes destacó la gravedad de los elementos encontrados en la chatarrería. “El imputado mantenía tanto cartuchos de diversos milímetros, digamos, de uso bélico, así como una granada, entre otros”, se señaló.

Pese a que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, el Juzgado de Garantía de Talcahuano rechazó la medida cautelar y decretó arresto domiciliario total. La magistrada estableció que, si bien los hechos y la participación del imputado estaban acreditados, no se cumplía la necesidad de cautela requerida para imponer la prisión preventiva.

El Ministerio Público apeló verbalmente la decisión, por lo que la Corte de Apelaciones de Concepción deberá revisar la medida cautelar en los próximos días. Según lo informado en el despacho, aún quedan diligencias pendientes para esclarecer cómo llegaron estos elementos explosivos a manos del detenido.

Desde el municipio explicaron que la fiscalización se enmarca en los operativos que realizan junto a Carabineros ante denuncias ciudadanas por robos de cobre, medidores y otros metales.

Estas inspecciones buscan revisar las compraventas y chatarrerías de la comuna, incluido el cumplimiento de sus permisos municipales. En este caso, el local fiscalizado mantenía su patente vencida.