Carabinero frustró asalto a mujeres en Puente Alto: Uno de los cuatro sujetos habría resultado baleado

17 oct. 2026 - 09:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un carabinero que se dirigía a iniciar su turno frustró un intento de asalto contra mujeres que esperaban locomoción colectiva en la comuna de Puente Alto. Según los antecedentes preliminares, cuatro sujetos con armas de fuego y armas blancas las habrían intimidado para sustraerles sus pertenencias.

El hecho ocurrió en un paradero ubicado en la intersección de Nonato Coo con Las Nieves Oriente, donde las víctimas se dirigían a sus trabajos. De acuerdo con la información entregada en el lugar, los individuos habrían utilizado hasta un destornillador.

La situación fue advertida por un funcionario de Carabineros que transitaba en su vehículo particular. Al percatarse del asalto, descendió del automóvil, se identificó como policía y habría utilizado el arma que portaba.

De manera preliminar, se informó que uno de los cuatro sujetos habría resultado con un impacto de bala. Por ello, Carabineros deberá realizar las diligencias para establecer si algún herido llega a un centro asistencial y determinar si existe relación con este procedimiento.

Las dos mujeres afectadas acudieron a una comisaría para realizar la denuncia correspondiente. Vecinos del sector señalaron que en el lugar se han registrado otros asaltos y balaceras, y pidieron mayor presencia policial. Según sus testimonios, algunos de estos episodios estarían relacionados con enfrentamientos entre bandas rivales.