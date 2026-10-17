Detienen a dos médicos acusados de emitir más 20 mil licencias falsas y provocar perjuicio fiscal de $11 mil millones

17 oct. 2026 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

Dos médicos chilenos fueron detenidos en La Serena por una investigación que apunta a la emisión de licencias médicas falsas y un presunto fraude a Fonasa por más de $11 mil millones.

Los profesionales, de 40 y 30 años, fueron arrestados el viernes por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de La Serena y serán formalizados la jornada del sábado.

Habrían emitido más de 20 mil licencias falsas

Según los antecedentes, ambos médicos habrían emitido un total de 20.196 licencias médicas presuntamente falsas, lo que habría ocasionado un perjuicio fiscal superior a los $11.366 millones.

Uno de los facultativos habría otorgado 15.659 licencias entre 2023 y mayo de 2025. El segundo habría emitido otras 4.537 desde enero de 2025 hasta mayo de 2026.

Las investigaciones comenzaron a partir de denuncias de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), tras detectar patrones de emisión fuera de los parámetros habituales.

Consultas médicas no superarían los ocho minutos

Entre los antecedentes recopilados figuran atenciones que no superarían los ocho minutos y una concentración de reposos médicos de 11, 15, 21 y 30 días.

Además, cerca del 90% de las licencias estaría asociado a diagnósticos de trastorno de ansiedad generalizada y otros trastornos mentales y del comportamiento.

De acuerdo con la investigación, los imputados también habrían ofrecido y vendido licencias a particulares sin un diagnóstico previo, por valores que fluctuaban entre los $70.000 y $120.000.

Durante los allanamientos a domicilios particulares y laborales, la PDI incautó teléfonos celulares, computadores, talonarios de licencias médicas y una camioneta BYD Shark del año 2025.

La formalización fue anunciada para este sábado 17 de octubre ante el Juzgado de Garantía de La Serena.

La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente está a cargo de las indagatorias y anunció que los fiscales Álvaro Pérez y Daniela Fregonara viajarán a la región para participar en la audiencia.

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