Muere mujer que cayó al mar en Caleta Portales: Había sido auxiliada por pescadores del sector

16 oct. 2026 - 15:53 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de las 13:45 horas de este viernes 16, la Autoridad Marítima de Valparaíso tomó conocimiento de una grave emergencia ocurrida en las inmediaciones del muelle de Caleta Portales, en Valparaíso, donde una mujer cayó al mar.

Según los antecedentes preliminares recopilados en el lugar, la víctima se encontraba observando los lobos marinos cuando, por razones que aún se investigan, se precipitó al agua.

Ante la emergencia, pescadores artesanales del sector reaccionaron con rapidez para rescatarla y ponerla a salvo en la orilla.

La confirmación de su muerte

Minutos más tarde, personal del SAMU acudió al sitio del suceso para brindarle los primeros auxilios y efectuar su traslado de urgencia hacia el Hospital Carlos Van Buren.

Fue posteriormente cuando la Armada confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de su estado de salud.

Hasta el lugar del hecho concurrió de inmediato una patrulla de la Policía Marítima, cuyos efectivos quedaron a cargo de las diligencias investigativas correspondientes.

El objetivo de los peritajes es recabar mayores antecedentes para esclarecer cómo fue que la mujer cayó al mar.

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