Hombre permanece parapetado en vivienda de Macul y moviliza al GOPE de Carabineros

15 oct. 2026 - 20:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre armado se mantiene parapetado al interior de una vivienda en Macul, situación que motivó un operativo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, que trabaja en el lugar para hacer desistir al sujeto.

De acuerdo con información preliminar, el procedimiento se habría iniciado la tarde de este jueves, presuntamente tras una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF). La situación fue alertada por vecinos que escucharon fuertes gritos provenientes del inmueble.

Según los antecedentes iniciales, el hombre también habría amenazado con quitarse la vida. Hasta el momento, no se ha informado sobre la presencia de otros ocupantes en el domicilio.

Tránsito suspendido por el procedimiento

El operativo se desarrolla en una vivienda ubicada en la intersección de avenida Quilín con calle Brown Sur.

Debido al procedimiento policial, el tránsito permanece suspendido en avenida Quilín, entre las calles Premio Nobel y Poeta Juan Guzmán Cruchaga.