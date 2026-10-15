Delincuentes roban 70 computadores en colegio de Quinta Normal
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este jueves, un grupo de al menos cinco delincuentes robó 70 computadores desde el interior del Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre, ubicado en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.
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