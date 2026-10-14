Reportan emergencia química al interior de la Clínica Santa María: Hay bomberos trabajando en el lugar

14 oct. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles se reportó la ocurrencia de una emergencia química al interior de la Clínica Santa María, en la comuna de Providencia, lo que tiene a personal de Bomberos trabajando en el lugar.

De acuerdo a lo anterior, desde TransporteInforma indicaron que hay restricción de pistas en avenida Santa María con Capellán Abarzúa.

Noticia en desarrollo...